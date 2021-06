Milan, Pellegatti sbotta: “Kessie, qual è il mistero? Perché non firma?”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Franck Kessie con tono acceso. Queste le sue domande

Dopo i mancati rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan non può permettersi di perdere a zero anche Franck Kessie. Il contratto dell'ivoriano è in scadenza nel 2022, motivo per cui bisognerà muoversi in anticipo per evitare altre perdite economiche importanti. Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, non si spiega questo immobilismo per il Presidente. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate sul suo profilo Instagram: "Si dice che la proprietà sia d'accordo con la cifra chiesta da Kessie per il rinnovo. Pioli sarebbe entusiasta di averlo ancora nel suo gruppo. Maldini, Massara e Gazidis lo ritengono un giocatore incedibile, un perno del Milan del presente e futuro. Allora la domanda è: 'Perché non firma domani?'. 'Qual è il mistero? Per quale motivo non si mettono al tavolo, firmano e si chiude questa questione che non vorrei portare avanti ancora per giorni e giorni?'".