Milan, Pato con la nuova terza maglia 2025-2026: “Sempre uno di voi”

Oggi, venerdì 25 luglio, il Milan ha presentato il nuovo Third kit per la stagione 2025/2026. Maglia gialla e verde, come i colori della Seleçao: non a caso il talento brasiliano Alexandre Pato – insieme al connazionale Serginho, entrambi in tournée con la loro vecchia squadra in qualità di Legends rossonere – ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui indossa la nuova maglia del Milan.