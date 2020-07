Milan-Parma, presenza numero 100 in rossonero per Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, tocca oggi, in occasione del match Milan-Parma di ‘San Siro‘, la presenza numero 100, in totale, con la maglia rossonera. Questo il post pubblicato dal club rossonero sui propri account social ufficiali.

Ibrahimovic ha distribuito queste 100 apparizioni con il Diavolo tra Serie A (74), Champions League (16), Coppa Italia (9) e Supercoppa Italiana (una). All'attivo, finora, Ibrahimovic vanta con il Milan ben 62 gol totali, di cui 47 in campionato, 9 in Champions, 5 in Coppa Italia, uno nella finale della Supercoppa nazionale del 2011.