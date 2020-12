Milan-Parma, la carica di Theo Hernandez: “Andiamo per la vittoria!”

Milan-Parma, la carica di Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un periodo di appannamento dovuto, probabilmente, all’eccessivo utilizzo in campo, Theo Hernandez è tornato quello di sempre. Il terzino francese è ritornato a galoppare sulla fascia sinistra come nei tempi migliori. In occasione di Milan-Parma, match valido per la 11^ giornata di Serie A, Theo è intervenuto su Twitter per dare la carica ai suoi compagni. La distanza sulle inseguitrici si mantiene soltanto ‘andando sulla vittoria’. Il post.

