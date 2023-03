Milan, Origi si fa notare sui social: ecco il suo look | NEWS

Il Milan, in questa stagione, non sta ricevendo un grande apporto dai nuovi acqusti fatti nel calciomercato estivo. Tolto Thiaw, tutti gli altri, hanno faticato a guadagnarsi un posto da titolare. In attacco, i rossoneri stanno faticando e, oltre a Giroud, non riescono a trovare un giocatore su cui potersi affidare. Origi, arrivato a parametro zero, ha segnato pochissimo e non sembra poter dare garanzie per il futuro. Il belga, però, si fà notare sui social.