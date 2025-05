Negli ultimi mesi in casa Milan in tanti si chiedono che fine abbia fatto Divock Origi, ex attaccante del Liverpool. Il belga, infatti, dopo aver deluso totalmente, nelle recenti sessioni di calciomercato ha di fatto sempre rifiutato la cessione o i prestiti vari, anche perché l'ultimo al Nottingham Forest era andato altrettanto male. Questo suo puntare i piedi ha spinto la società a metterlo sempre più ai margini. Prima era stato mandato ad allenarsi con l'Under 23, con cui però non ha di fatto mai giocato e poi è sparito dai radar. Tutt'ora non si sa che fine abbia fatto.