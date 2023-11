Milan, Okafor scalda i motori e fa sperare i tifosi: “Torno presto”

Noah Okafor, ex Salisburgo, ad oggi ha totalizzato 2 gol in 13 presenze con addosso la casacca rossonera. Nella sua ex squadra in Austria aveva raggiunto quota 110 presenze ed aveva trovato la via della rete in 34 occasioni, una di queste proprio contro il Milan nel girone di Champions della passata stagione. LEGGI ANCHE: Milan-Borussia Dortmund, le parole di Pioli alla vigilia >>>