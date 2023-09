Milan-Newcastle, torna Tonali. E Krunic: “Sarà sempre casa tua” | FOTO

Ieri sera, a 'San Siro', si è disputata Milan-Newcastle , partita della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 terminata 0-0 . La gara era speciale un po' perché era il debutto stagionale del Diavolo di Stefano Pioli in questa edizione della Champions, ma anche e soprattutto per il ritorno di Sandro Tonali a Milano .

Milan-Newcastle, Tonali torna e Krunic se lo coccola

Il centrocampista italiano classe 2000, passato nell'ultimo calciomercato estivo dal Milan al Newcastle per 70 milioni di euro, ha giocato, infatti, per la prima volta contro la sua ex squadra. Emozione prima e dopo il match per lui; nel mezzo, una partita giocata forse non al meglio delle sue possibilità.