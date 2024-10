Milan-Napoli, Leao relegato in panchina? Lukaku: “Siamo insieme fratello”

Siparietto social andato in scena tra Romelu Lukaku e Rafael Leao all'indomani di Milan-Napoli, finita 0-2 per gli azzurri di Antonio Conte

Nella giornata odierna, all'indomani del successo del Napoli contro il Milan a San Siro, c'è stato un siparietto social tra Romelu Lukaku e Rafael Leao. I due, infatti, sono stati due volti opposti nel match terminato 0-2 per i partenopei. Da una parte l'attaccante belga ha avuto il merito di stappare la partita con uno dei suoi gol, da centravanti vero. Una rete che ha poi permesso ai ragazzi di Antonio Conte, tra l'altro, di giocare con molta più libertà e di trovare il raddoppio. Dall'altra invece il lusitano, che ancora una volta è stato relegato in panchina da Paulo Fonseca salvo poi entrare a gara in corso, noj riuscendo comunque ad incidere.