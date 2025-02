Milan, Musah sempre più indispensabile: “Momentum” dopo la vittoria

Yunus Musah continua a dimostrarsi una pedina fondamentale nel centrocampo del Milan di Sergio Conceicao. Con il suo dinamismo e la capacità di dare equilibrio alla squadra, l’americano sta diventando insostituibile nello scacchiere tattico rossonero. Anche contro il Verona, complice l’assenza nel match di Champions League a Rotterdam per squalifica, è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, offrendo una prestazione di sostanza e intensità.