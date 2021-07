Milan-Modena, la felicità di Bennacer dopo la vittoria in amichevole

Il Milan ha battuto in amichevole il Modena per 5-0. Pur trattandosi di un'amichevole, Ismael Bennacer ha festeggiato il successo sui social

Il Milan ha battuto in amichevole il Modena per 5-0. Pur trattandosi di un'amichevole, Ismael Bennacer ha festeggiato il successo sui social. Il centrocampista algerino partito titolare anche oggi e sostituito nella ripresa, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae in azione proprio a Milanello. A corredo un'eloquente didascalia, a mo' di hashtag: "Forza Milan".