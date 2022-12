Addio Mihajlovic, il saluto dell’ex Milan Pippo Inzaghi

Flippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha salutato l'ex allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic, scomparso nella giornata di ieri

Ieri si è spento Sinisa Mihajlovic dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta, durata tre mesi. L'ex giocatore di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter , nonché ex allenatore di Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino si è spento a 53 anni , lasciando a moglie Arianna, le figlie Virginia e Viktorija e i figli Marco, Miroslav, Dusan e Nicholas . La sua avventura sulla panchina del Milan era datata stagione 2015-2016 . In tutto 38 partite, con 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte tra Serie A e Coppa Italia , prima dell' esonero avvenuto nell' aprile 2016 .

Filippo Inzaghi , che ha giocato in Serie A con la maglia del Milan segnando parecchi gol in rossonero, ha valuto salutare così l'ex allenatore del Milan .

"Ciao Sinisa, è stato un privilegio conoscerti e apprezzare tutte le tue qualità, in campo e soprattutto fuori, come Uomo. Sei stato un maestro di calcio e di vita. Lasci un vuoto immenso. Alla tua meravigliosa famiglia va tutto il mio affetto. Riposa in pace".