Milan, il messaggio di Ambrosini: “Un anno molto duro per me”

"Oggi è il mio compleanno Questo passato è stato un anno molto duro per me. Mi ha lasciato in “regalo” una brutta malattia per mio figlio e mi ha portato via qualche mese fa la mia mamma. Non c’è giorno in cui non pensi a quanto ingiusto sia che un bambino possa ammalarsi e non c’è attimo in cui , con tanta sofferenza, non senta vivo dentro il mio cuore il ricordo di una donna eccezionale. Ma la vita ci impone di reagire. E reagire vuol dire nel mio caso provare a rendere ogni giorno migliore , insieme a mia moglie, la vita di mio figlio piccolo , accompagnare nella crescita gli altri nostri ragazzi e convivere con la dolce e consolatoria certezza di aver vissuto con l’esempio di una madre speciale. Faccio tutto questo con la consapevolezza di avere una moglie straordinariamente forte che mi ha sorretto quando ho barcollato , che mi ha stretto a se quando il dolore era forte e insopportabile e il futuro era un incognita , con dei figli che mi emozionano profondamente, che mi riempiono il cuore ogni volta che guardo e con un papà è una sorella splendidi che hanno avuto la capacità di “assorbire” i colpi e ripartire e che sono e saranno sempre parte di me ; e infine con degli amici veri grazie ai quali la vita assume sempre un valore diverso e migliore. Grazie per esserci e grazie per gli auguri". LEGGI ANCHE: Milan, 50 milioni dalla Champions. Ora serve l'attaccante