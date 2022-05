Milan, Mangiante: “Scudetto vinto con la forza delle idee. Bravi tutti”

Il giornalista Angelo Mangiante ha parlato dello scudetto del Milan, analizzando il lavoro di Stefano Pioli, Paolo Maldini e non solo

Il giornalista Angelo Mangiante ha elogiato il lavoro di tutti coloro i quali hanno permesso al Milan di vincere lo scudetto. Da Stefano Pioli , che ha dato gioco e crescita collettiva a Paolo Maldini , uomo di calcio in campo e fuori. Senza dimenticare Frederic Massara , un mix di serietà e bravura. Ecco le sue parole condivise attraverso il proprio profilo Twitter.

"Uno scudetto vinto con la forza delle idee. Pioli ha dato gioco e crescita collettiva. Maldini ha portato le idee del grande uomo di calcio in campo e fuori. Attrazione per i nuovi giocatori. Massara è serietà e bravura. Il mix tra totem e giovani talenti ha fatto il resto".