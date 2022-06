Milan, Maldini esulta per la vittoria dell’Under 15: “Un altro scudetto!”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto sui social per celebrare lo scudetto dei rossoneri Under 15. Il post

Nella serata di ieri il Milan ha conquistato il suo secondo scudetto stagionale. I baby rossoneri Under 15 si sono laureati campioni d'Italia grazie alla vittoria per 1-0 firmata dall'astro nascente Francesco Camarda (qui la nostra esclusiva per conoscerlo meglio). Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha esultato per il trionfo della squadra allenata da mister Roberto Bertuzzo. Ecco le sue parole rilasciate attraverso il proprio profilo Instagram.