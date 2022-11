Milan, Maignan fa felice i tifosi: “Mattone dopo mattone. Sto tornando”

Una lunga assenza e tanta sfortuna che, finalmente, sta per essere messa alle spalle. Mike Maignan è lontano dai campi ormai dal 22 settembre, quando scese in campo con la sua Francia contro l'Austria in Nations League. Da quel momento in poi, complici non uno, ma ben due infortuni al polpaccio, il portiere rossonero sta lottando contro il suo corpo per superare le difficoltà. Purtroppo non prenderà parte al Mondiale, con il Milan che potrà tornare a goderselo a tutti gli effetti. Sì perché Mike sta tornando.