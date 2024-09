Milan-Liverpool, Ibrahimovic in clima Champions: il siparietto social | Video

Zlatan Ibrahimovic sembra essere già in clima Champions League in vista del match Milan-Liverpool: ecco il siparietto social

Dopo un'assenza durata diversi giorni, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe tornare ad assistere ad un match dei rossoneri in occasione di Milan-Liverpool. Il Diavolo, infatti, sarà impegnato alle ore 21:00 di domani, martedì 17 settembre, per l'esordio in Champions League. Il primo avversario che separa i ragazzi di Paulo Fonseca dalla fase ad eliminazione diretta sono i Reds di Arne Slot. E lo svedese, che oggi ha preso parte alla rifinitura da bordo campo, osservando il lavoro del gruppo squadra, dovrebbe essere presente, a meno che succeda qualcosa di clamoroso ed imprevisto, sugli spalti di San Siro.