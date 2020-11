Milan-Lille, l’appello di Kessie: “Non abbattiamoci e ripartiamo” / News

Milan-Lille, Kessie non si abbatte

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una sconfitta che prima o poi doveva arrivare. Il Milan perde a San Siro contro un grande Lille per 3-0 grazie alla tripletta di Yazici. Una battuta d’arresto che però fa male per come è arrivata, con i rossoneri mai in partita e poco pericolosi, che si vedono interrompere una striscia positiva di 24 risultati utili. Difficile trovare il lato positivo ma Franck Kessie, attraverso il suo profilo Instagram, prova a dare la scossa alla sua squadra, invitandola a ripartire e a non abbattersi. Ecco il post del ‘Presidente’.

“Forza ragazzi, non abbattiamoci e ripartiamo!”