Milan, Leao incontra Seedorf negli spogliatoi: l’elogio sui social (FOTO)

Rafael Leao , attaccante del Milan , nel post-partita di Newcastle-Milan , sfida valida per il 6° turno del Girone F di Champions League vinta 2-1 dai rossoneri , ha incontrato Clarence Seedorf , ex campione vincitore di due Champions League proprio con il Milan. I due, in comune il numero di maglia in rossonero, si sono confrontati sia davanti alle telecamere che dietro le quinte e proprio dagli spogliatoi del St. James' Park è arrivata la storia Instagram del portoghese: una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti, accompagnata dalla scritta " Legend ". Eccola di seguito.

Nel dopo-gara Rafael Leao, di nuovo tra i titolari dopo l'infortunio muscolare delle ultime settimane, ha analizzato il match: "Volevamo continuare in Champions League, sapevamo che senza vittoria non potevamo pensare di andare avanti. Abbiamo esultato per i tre punti. Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l'ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla".