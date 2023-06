Milan, Leao felice sui social per il rinnovo: “Un altro passo importante”

Il messaggio social di Rafael Leao dopo il rinnovo con il Milan

"Casa mia. Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con la società che mi ha reso il giocatore che sono oggi, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al processo, un altro passo importante nella mia carriera e oggi sono sicuro di aver fatto la scelta giusta nel momento in cui ho deciso di firmare per questa squadra che mi ha dato tanto! Grazie a tutti i tifosi per la forza, l'energia e soprattutto il sostegno nei momenti brutti e belli... Siete fantastici! Andiamo".