Milan, Leao strepitoso con il Portogallo: gol e assist in Nations League

La straordinaria prestazione di Rafael Leao, 10 del Milan, con il Portogallo, andata in scena ieri sera, ha suscitato grande clamore. Il suo gol, un capolavoro che ha sbloccato una partita difficile, ha letteralmente cambiato l’andamento del match. Dopo la sua rete, infatti, i lusitani hanno dilagato, mettendo a segno ben quattro reti. Un gol in pieno stile Leao, ma con un finale che ha sorpreso tutti: l’attaccante rossonero ha percorso tutto il campo, scambiato con Mendes e poi, in acrobazia, ha segnato di testa.