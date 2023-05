Milan, la carica di Leao: “Le avversità risvegliano in noi capacità che..”

Sul proprio profilo Instagram, Leao suona la carica per la sfida di domani, consapevole che non sarà affatto facile, con una frase che recita: "Le avversità risvegliano in noi capacità che in circostanze favorevoli sarebbero rimaste sopite". LEGGI ANCHE: Calciomercato – Asse Atalanta-Milan: salta il colpo per l’estate?