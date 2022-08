Milan, Leao su Instagram dopo l’allenamento: “San Siro = Casa”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto dall'allenamento odierno svoltosi a San Siro. A corredo delle immagini un'eloquente didascalia: "San Siro = Casa". Segnale di come il portoghese si trovi benissimo in rossonero. Ulteriori indizi sul possibile rinnovo di contratto di Leao, per cui il Milan è in trattativa. Di seguito il post di Leao su San Siro.