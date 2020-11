Milan, Leao commenta l’infortunio: “Fiducia nel processo” / News

Milan, il commento di Rafael Leao

Non arrivano buone notizie in casa Milan dal fronte Rafael Leao. Il portoghese era uscito anzitempo dal campo nel match contro i Paesi Bassi a causa di un problema fisico. Gli esami di oggi hanno evidenziato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra, che lo costringerà ad uno stop di qualche settimana. Un peccato per i rossoneri visto il rendimento attuale del giocatore. Leao, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato l'infortunio in maniera 'speranzosa', pubblicando una sua foto con scritta la didascalia 'The process', ovvero il processo. Una frase che probabilmente è da attribuire al giocatore di basket Joe Embiid, soprannominato proprio 'The Process'. 'Trust the process' è una sorta di 'credi nel destino', slogan della squadra di basket Philadelphia 76ers, che sa di motivazione personale per un rientro in campo in tempi brevi.