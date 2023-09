La serata di ieri ci ha consegnato un Milan che arriva alla sosta a punteggio pieno e con un big match vinto. Il Diavolo, infatti, ha superato la Roma con il risultato di 1-2 grazie al penalty trasformato da Olivier Giroud e il gol capolavoro segnato da Rafael Leao , il primo del portoghese in questa Serie A .

Lo stesso lusitano, però, ha vissuto una serata di gioie e dolori. Alla felicità del primo gol (e che gol!) stagionale, si sono opposti i dolori dei tackle dei suoi avversari. A darne dimostrazione è stato lo stesso Rafael Leao, che su 'Instagram' ha postato una stories in cui mostra la sua caviglia tartassata. A corredo la didascalia: "Non importa come... continuiamo a spingere. +3".