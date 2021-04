Milan, le immagini dell’allenamento odierno: Ibrahimovic in gruppo (FOTO)

Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini dell'allenamento odierno. Ottima notizia: Ibra torna in gruppo

Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, il Milan si è ritrovato a Milanello per voltare pagina e per preparare il match contro il Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi si è trovata nuovamente invischiata nella lotta salvezza dopo le tre vittorie consecutive del Cagliari e ha un bisogno disperato di punti. Lo stesso si può dire del Milan, che è stato risucchiato al quinto posto dopo la giornata di ieri. C'è però un'ottima notizia per la squadra di Stefano Pioli, che oggi ha ritrovato Zlatan Ibrahimovic. Ecco le immagini pubblicate sui social del club rossonero.