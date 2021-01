Milan, l’augurio di Bennacer: “Spero di vedervi presto negli stadi”

Milan, la speranza di Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan attualmente ai box per infortunio, ha augurato buon anno a tutti. L’algerino, attraverso il proprio profilo Instagram, ha espresso la propria speranza per un futuro migliore anche in ambito calcistico. L’augurio è quello di rivedere al più presto i tifosi rossoneri e non solo negli stadi. Ecco il post.

“Fine di un anno 2020 speciale per tutti. Possa il 2021 essere sinonimo di speranza, salute e felicità. Auguri a tutti, sperando di vedervi presto negli stadi”.