Milan, la gioia di Calhanoglu: “Back with the team”. Il post | News

Milan, Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppo

Hakan Calhanoglu torna ad allenarsi con il Milan. E’ questa la bella notizia della giornata di oggi. Il turco, infatti, dopo essere risultato negativo al coronavirus, si è allenato con i suoi compagni di squadra nel centro sportivo di Milanello.

Calhanoglu, negativo della giornata di venerdì, si è allenato negli ultimi giorni in maniera individuale, visto che Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria di Bologna. L'ex Bayer Leverkusen ha pubblicato il seguente post su Instagram: "Back with the team", unito a due pallini rossoneri.