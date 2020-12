Milan, la felicità di Kalulu: “Tornato al lavoro” (Foto)

Milan, Kalulu torna al lavoro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu è sicuramente la sorpresa più bella delle ultime settimane. Il francese, sfruttando l’indisponibilità contemporanea di Simon Kjaer e Matteo Gabbia, si è imposto come difensore centrale. Dopo essere subentrato contro il Parma, l’ex Lione è stato preferito a Mateo Musacchio e Leo Duarte per affiancare Alessio Romagnoli, segnando anche un gol contro il Genoa. Dopo le vacanze di Natale Kalulu, come tutti gli altri, è tornato a Milanello. Ecco il suo post social per celebrare il suo ritorno.

“Tornato al lavoro”