Milan, la carica di Calhanoglu: “Non molleremo mai”

Milan, la carica di Calhanoglu su Instagram

Obiettivo rialzare subito la testa dopo l’incidente di percorso di sabato sera in casa dello Spezia. E in casa Milan ci ha pensato Hakan Calhanoglu che ha pubblicato una story su Instagram dopo la sessione odierna di allenamento a Milanello. Il numero 10 rossonero ha postato una foto mentre corre con Saelemaekers e Ibrahimovic, scrivendo un chiaro messaggio in italiano, in inglese e in turco: “Non molleremo mai”. I tifosi si aspettano una reazione immediata già da giovedì sera a Belgrado contro la Stella Rossa, in attesa del derby di domenica pomeriggio.

