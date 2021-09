Milan, Kjaer si prepara per il Liverpool: “Sta arrivando una grande partita”

Simon Kjaer, difensore del Milan, si mostra super concentrato in vista del big-match contro il Liverpool in Champions League

Non c'è nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Lazio, che il Milan deve già voltare pagina. C'è un esordio in Champions League da preparare, c'è una grande squadra come il Liverpool da affrontare. Chi si dimostra super concentrato sui social è Simon Kjaer, che ha riposato contro i biancocelesti così da arrivare tirato a lucido per mercoledì sera. Il danese, su Instagram, ha postato una sua foto in allenamento con la didascalia: "Sta arrivando una grande partita". Simon vuole farsi trovare pronto. Ecco il post. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.