Milan, Kjaer: “Non vedo l’ora che questo magnifico viaggio continui” | News

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Simon Kjaer ha espresso tutta la sua felicità dopo aver rinnovato il contratto con il Milan

Proseguirà di altri tre anni l'avventura al Milan di Simon Kjaer. Come annunciato anche dal club di via Aldo Rossi, il difensore rossonero ha prolungato di altri tre anni il suo contratto con i rossoneri. Dopo aver ufficializzato l'operazione, il danese ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle parole che lo ritraggono con la maglia del Diavolo. "Pronto per il futuro. Non vedo l'ora che questo magnifico viaggio continui", questo il pensiero di Kjaer. Milan, ecco il rinnovo di Kjaer: il comunicato ufficiale.