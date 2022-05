Milan, Kjaer in campo con la Danimarca: “Felice di essere tornato”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha pubblicato un post social in cui si allena insieme ai suoi compagni di Nazionale

Simon Kjaer non indossa la maglia del Milan da quel maledetto 1 dicembre quando, in occasione della gara contro il Genoa, rimane vittima di un brutto infortunio che ne ha chiuso anzitempo la stagione. Da quel momento in poi ha lavorato incessantemente e si è fatto la promessa di non tagliarsi la barba prima del suo rientro in campo. Nella giornata di oggi il danese si è mostrato al pubblico con il volto privo di barba, il che fan ben sperare.