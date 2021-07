Milan – Kessié allontana le voci sul rinnovo: il messaggio dell’ivoriano

Franck Kessié allontana le voci circolate nelle ultime ore in merito al suo rinnovo con il Milan: il post del centrocampista ivoriano

Franck Kessié allontana le voci circolate nelle ultime ore in merito al suo rinnovo con il Milan . Il centrocampista ivoriano, in gol oggi alle Olimpiadi nella vittoria contro l'Arabia Saudita, ha postato un'immagine eloquente sul suo profilo Instagram.

Kessié e il Milan si sono avvicinati nelle ultime ore per quanto riguarda il rinnovo. La proposta rossonera è vicina ai 6 milioni di euro e nelle prossime ore è previsto un incontro con l'agente del calciatore, George Atangana, per chiudere la trattativa. Kaio Jorge, Dalot e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.