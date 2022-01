Milan, Kerkez saluta: “Grazie per l’incredibile periodo trascorso in Italia”

Manca soltanto l'ufficialità, ma Milos Kerkez è ormai un giocatore dell'AZ Alkmaar. Questo il saluto social al Milan del terzino

Milos Kerkez lascia il Milan a titolo definitivo per accasarsi all'AZ Alkmaar. Un trasferimento improvviso per un giocatore che è sempre stato descritto come un ottimo prospetto. Il terzino sinistro, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto salutare i colori rossoneri con una frase di ringraziamento rivolta al club e ai tifosi.