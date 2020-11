Milan, Kalulu: “Processo conoscitivo in corso…”

Kalulu in allenamento con Ibra: la foto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il terzino del Milan Pierre Kalulu ha pubblicato una foto su Instagram ieri in cui l’ex Lione affronta in allenamento Zlatan Ibrahimovic. “Processo conoscitivo in corso..”, ha scritto in inglese il terzino classe 2000. Kalulu, infatti, sta ancora apprendendo dai giocatori con più esperienza dopo il suo trasferimento estivo dal Lione al Milan. Il laterale destro non ha avuto ancora modo di fare il proprio esordio stagionale con la maglia dei rossoneri e per lui si potrebbe prevedere un possibile trasferimento in prestito a gennaio.