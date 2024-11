Milan, Salvini attacca: “Facciamo dormire! Non come l’Inter che…”

"L'Inter ne fa cinque, noi facciamo dormire. Forza Milan sempre, non sta roba qua". Questo il commento del noto politico italiano. Una partita decisamente brutta per i rossoneri che non hanno praticamente mai tirato in porta o creato pericoli per Di Gregorio e la Juventus. L'Inter, invece, ha segnato 5 gol nel primo tempo ed è volata a 9 punti in più in classifica. Un periodo totalmente diverso tra le due squadre di Milano. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, i tifosi stroncano Emerson Royal: "Il più scarso della Serie A!"