Milan-Juventus, Kalulu centrocampista spopola sul web: intanto lui si prepara

Milan-Juventus, Kalulu si riscalda?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sarà un Milan in emergenza totale quello che scenderà in campo contro la Juventus. Dopo le positività di Ante Rebic e Rade Krunic, Stefano Pioli dovrà completamente inventarsi la formazione, che vede tantissime assenze in tutte le zone del campo. Se in attacco le alternative al croato sembrano esserci, diversa è la situazione relativa all’ex Empoli. Con Ismael Bennacer infortunato e Sandro Tonali squalificato, Krunic era l’unica arma a disposizione per il centrocampo. A questo punto salgono le quotazioni di Davide Calabria in mezzo al campo mentre, parallelamente, sui social impazza la soluzione Pierre Kalulu centrocampista. Il giocatore classe 2000, su Instagram, intanto pubblica una foto con la didascalia ‘In caricamento’, quasi a voler dire ‘io sono pronto’. Soluzione possibile o fantacalcio? Staremo a vedere…