NEWS MILAN – Davide Calabria, terzino destro rossonero, “protagonista” del rigore concesso a favore della Juventus dall’arbitro Valeri, ha scritto il seguente post sul suo account ufficiale Instagram: “Orgoglioso del mio Milan. Orgoglioso della mia centesima in rossonero – scrive Calabria -. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all’ultimo per conquistare questa finale”.