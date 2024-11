Cataldo Intrieri , avvocato e tifoso rossonero, ha espresso un proprio commento in un post pubblicato sul proprio profilo 'X' in merito a Milan - Juventus , terminato con uno scialbo 0-0. A suo dire, infatti, andrebbe tolto un punto ad entrambe le squadre per la scarsa combattività. Non solo, perché definisce il big match di San Siro una truffa, dal momento in cui in quest'epoca non si può accettare un match senza nemmeno un tiro in porta. Nel mirino finisce il solito Rafael Leao . Ecco, dunque, le sue parole.

"No non è stata solo una brutta partita: è stata una truffa. Nell'era del calcio televisivo, dei diritti pagati miliardi, non può accettarsi un match senza UN tiro in porta per scelta voluta dei giocatori. In più ripartenze anche Leao si è fermato per passare la palla indietro. Più che la "partita perfetta" di Brera va evocato Beppe Viola che si rifiutò di trasmettere un derby orrendo e mandò immagini di repertorio. Dovrebbe essere levato un punto a Milan e Juve per scarsa combattività. Non vale alcuna analisi tecnica. E'stato un risultato voluto da entrambi".