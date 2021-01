Milan-Juventus 1-3, F. Galli: “Sconfitta arrivata quando fa meno male”

Milan-Juventus, Filippo Galli cuore rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha commentato su Instagram la sconfitta del Milan contro la Juventus. Un post da vero tifoso del Diavolo quello di Galli, che vede il bicchiere mezzo vuoto per un semplice motivo: il primato in Serie A non è stato messo comunque in discussione. C’è però un augurio importante: quello di recuperare al più presto i tantissimi giocatori fuori causa in questo momento. Ecco il post.