Milan-Juventus 1-3, Calabria sui social: “Insisti, resisti e conquista”

Milan-Juventus, Calabria non molla

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria è il simbolo di un Milan che molla mai. Viste la tantissime assenze e la mancanza di un centrocampista di ruolo, il numero 2 rossonero si è adattato ad una posizione non sua con abnegazione e segnando anche un gol. A fine partita il classe 1996, attraverso Instagram, ha postato diverse foto per esternare il suo stato d’animo. Innanzitutto si è detto dispiaciuto per la sconfitta contro la Juventus nonostante il gol segnato, invitando tutti a trasformare la negatività in forza per il prossimo impegno. Una foto in primo piano, inoltre, ribadisce: “Insisti, resisti e conquista”. Ecco i post.