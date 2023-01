Milan, Jungdal in prestito all’Altach: ecco le foto sui social

Andreas Jungdal, portiere del Milan in prestito all'Altach, ha postato sui social una foto con la nuova maglia

Il Milan ha un chiaro problema tra i pali, per questo la dirigenza rossonera starebbe ricercando un nuovo portiere, da aggiungere alla rosa già durante il calciomercato invernale. Questo nonostante l'arrivo di Devis Vasquez . L'innesto del nuovo estremo difensore, però, ha portato il Milan a cedere in prestito un giovane portiere.

Andreas Jungdal , portiere del Milan in prestito all' Altach , ha postato sui social una foto con la nuova maglia. Ecco il post su Instagram.

"Felice ed eccitato per questa nuova sfida! Andiamo Altach". Queste le parole del portiere di proprietà del Milan, Andreas Jungdal che proverà a prendersi minuti e giocare il più possibile in Austria. Ricordiamo che il portiere è in prestito con diritto di riscatto, ma il Milan dovrebbe avere anche un controriscatto.