Milan-Inter, Leao sui social: “Ci impegniamo per tutti i milanisti”

Milan-Inter, la carica di Leao

Come succede nelle partite importanti, la Curva Sud non fa mai mancare il supporto verso la propria squadra. Alla vigilia di Milan-Inter, il tifo organizzato rossonero si è presentato a Milanello per caricare i rossoneri in vista di un derby importantissimo. Rafael Leao, attraverso i propri profili social, ha immortalato il momento, facendo una promessa a tutti i tifosi milanisti. Ecco il post.

“Ci impegniamo per tutti i milanisti”

