Milan-Inter, Dalot: “Il Derby si vince! Grazie tifosi per la forza extra”

Milan-Inter, Dalot ringrazia i tifosi

Come già successo in altre occasioni in questa stagione, i tifosi del Milan si sono distinti per spirito d’appartenenza. Alla vigilia di un derby così importante, la Curva Sud si è presentata a Milanello per supportare e caricare la squadra. Un programma che continuerà anche nella giornata di domani, con il ritrovo alle ore 12:30 all’esterno dello Stadio di San Siro. Un gesto particolarmente apprezzato da Diogo Dalot che, attraverso i propri profili social, ha ringraziato il popolo rossonero per ‘la forza extra’, riprendendo anche una frase scritta su uno striscione: il derby si vince! Ecco il post.

‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murale apparso a San Siro alla vigilia del derby >>>