Milan, il saluto di Laxalt: “Uno dei club più grandi al mondo, grazie”

Nel pomeriggio di oggi il Milan ha ufficializzato la cessione di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca. Un'avventura non esattamente da ricordare per l'uruguaiano che, con la maglia rossonera, ha totalizzato 35 presenze e un assist. Nonostante ciò il calciatore ha dedicato un bel pensiero, salutando così il Diavolo attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco il post.