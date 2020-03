Milan, il ricordo di Zigoni: “10 anni fa l’esordio in Serie A, è stato un sogno”

ULTIME NEWS MILAN – Gianmarco Zigoni, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare un evento a lui caro: l’esordio in Serie A con il Milan. Con la maglia rossonera non ci fu particolare gloria per lui, perché quei 12 minuti furono gli unici nella competizione. Ma il ricordo, come si evince dalle sue parole, rimane indelebile:

“Sono passati 10 anni dal mio esordio in Serie A, un giorno che sarà difficile da dimenticare.

Un sogno entrare con la maglia del Milan in uno stadio come San Siro al posto di Inzaghi

28/03/2010”