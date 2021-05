Milan, il messaggio di Ibrahimovic: “Non ho altro da offrire se non…”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sembra lanciare sui social un nuovo messaggio d'amore per i colori rossoneri

Zlatan Ibrahimovic lancia un nuovo messaggio d'amore per il Milan. L'attaccante, sempre molto attivo sui social, ha pubblicato due storie significative. La prima è quella scritto "Timeless", cioè "Senza tempo", taggando il Milan; la seconda, invece, è ancora più significativa. Ibrahimovic ha pubblicato la foto dell'infortunio alla testa contro la Juventus, a cui ha aggiunto le seguenti parole: "Non ho altro da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore". Ecco la stories. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan