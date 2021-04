Milan, il commento di Thiago Silva al gol di Rebic: “Forza Milan” | News

Le ultime notizie sul Milan. Thiago Silva ha commentato un post pubblicato dal Milan su Instagram: ecco le parole dell'ex difensore rossonero

Il Milan ha pubblicato sul suo profilo Instagram il 'timelapse' del gol di Rebic contro il Genoa commentato da Mauro Suma. Divertente il modo in cui il direttore e tifoso rossonero ha commentato la rete dell'attaccante croato, tanto da far attirare l'attenzione di un grande difensore. Si tratta del brasiliano Thiago Silva, calciatore del Chelsea che in passato ha giocato anche con la maglia del 'Diavolo'. "Non ho capito niente ahaha. Gol, gol. Forza Milan", questo il commento del giocatore 36enne. Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri