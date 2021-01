Milan, Ibrahimovic su Instagram è… pelato! Ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic scherza su Instagram e posta una foto in cui è pelato. Il motivo della scelta insolita deriva da alcuni bug presenti sul gioco Fifa21 che hanno “colpito” il neo compagno di squadra Mario Mandzukic (il croato è infatti pelato nel videogioco). Così lo svedese, per prendere in giro l’ex attaccante della Juventus, ha deciso anche lui di pubblicare un fotomontaggio in cui risulta senza capelli.

